今年夏にリヴァプールからバイエルン・ミュンヘンに移籍したルイス・ディアスが早くも期待通りの活躍を見せている。ブンデスリーガでは開幕から3試合連続ゴールを記録し、26日（現地時間）に行われた第5節ブレーメン戦でも65分にハリー・ケインのゴールをアシストした。加入後すぐさまチームに馴染み、ハイパフォーマンスで周囲を驚かせているディアスだが、彼もまた名門バイエルンの実力に驚いているようだ。ドイツ紙『Bild』の取