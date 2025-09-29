ボルシア・ドルトムントがカリム・アデイェミと契約延長に向けた交渉を検討し始めたようだ。ドイツ紙『Sport Bild』が伝えている。2002年1月生まれで現在23歳のアデイェミは、抜群のスピードを活かしたドリブル突破でドルトムントの攻撃を牽引するアタッカーであり、27日（現地時間）にお行われたブンデスリーガ第5節マインツ戦でもカウンターからチームに貴重な追加点をもたらし、勝利に貢献した。左利きという希少性も持ち合わせ