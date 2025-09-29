27日（現地時間）、リヴァプールはプレミアリーグ第6節でクリスタル・パレスと対戦し、1-2で敗れた。開幕から5連勝と最高のスタートを切ったリヴァプールだったが、この試合では9分にコーナーキックから先制点を奪われ、その後はクリスタルパレスに立て続けにビッグチャンスを許す苦しい展開となる。87分にフェデリコ・キエーザのゴールで追いつき意地を見せたが、試合終了間際にロングスローから痛恨の勝ち越し点を決められ敵地で