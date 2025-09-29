佐野海舟と川崎颯太の所属しているマインツがシーズン序盤にして早くも苦境に陥っている。リーグ戦ではここまで5試合で1勝のみ。クラブ史上3度目となるブンデスリーガでの6位以内フィニッシュを達成し、UEFAカンファレンスリーグ出場権を獲得した昨シーズンのような勢いがない。27日（現地時間）に行われたブンデスリーガ第5節ボルシア・ドルトムント戦も厳しい戦いとなった。27分と40分にいずれもカウンターから失点。後半に入っ