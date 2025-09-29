大量の雨水が流れ込んだ、三重県四日市市の地下駐車場で、ようやく一部の車を運び出す作業が始まりました。 【写真を見る】｢車内はもうカビまみれ…｣ 浸水被害の地下駐車場 274台のうち2台が外に…補償見通し立たず｢怒りしかない」三重･四日市市 （田中希宜記者）「いま、1台目の車が搬出されました。大雨で水没した車が約2週間ぶりに地上に搬出されています」 今月12日の記録的な大雨から2週間以上、駐車場内に残されていた車