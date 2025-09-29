元中日監督の森繁和氏（70＝スポニチ本紙評論家）が29日、今月5日に発売された新著「回想」（カンゼン、1800円＋税）の発売記念イベントを東京都千代田区の「書泉グランデ」で開催した。中日で監督、コーチなどを務めた14年間を「書ける範囲で書いています」と裏話などを交えて振り返ったもので、既に重版もかかる好評ぶり。トークショーで森氏は本の内容はもちろん、今季の中日の戦いぶりも振り返り「バンテリンドーム、ホ