飲料の購入方法を説明する横浜市の山中竹春市長＝29日午前、市役所横浜市は29日、プラスチックごみを削減しようと、飲料を入れる容器を再利用する「リユースカップ式自動販売機」を庁舎内に設置した。東京のスタートアップ企業と協力して1年間実証実験し、採算性や利用ニーズを調べる。フルーツドリンクやお茶など150種類以上から選ぶことができ、300ミリリットルで150〜390円。専用のスマートフォンアプリを通じて購入し、金