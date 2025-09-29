稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#89が28日に配信された。ゆうたさん＆あみさん夫婦今回、「0日婚さん、いらっしゃい！」と題し、交際期間0日で結婚した4組の夫婦が登場。「当時、男の子になろうと性転換手術を考えていて…」という女性が、夫との0日婚を決意したきっかけの一言を明かし、スタジオ騒然の事態に。さらに、転職相談で知り合ったライフプランナーの女性に恋をし、その場でプロポーズ