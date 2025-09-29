ローソンは9月30日より、税込100円のワンコインで買える容量265mlの「サンガリアゼロサワー」2種を、全国の「ローソン」にて販売する。ローソン「サンガリアゼロサワーレモン」「サンガリアゼロサワーストロングドライ無糖」今回ローソンに登場するのは、100円のワンコインで買うことができる「サンガリアゼロサワーレモン」と「サンガリアゼロサワーストロングドライ無糖」の2種。いずれも、中身は通常のレ