俳優・深津絵里さん（52）が2025年9月28日放送のトーク番組「ボクらの時代」（フジテレビ系）に出演した。深津さんの外見に対し、「全然変わらず可愛い」「あまりに変わってなくて衝撃」などと驚く声がSNS上で相次いでいる。「久しぶりのお顔美しい」この放送回では、俳優・オダギリジョーさんと音楽ユニット「EGO-WRAPPIN'」の森雅樹さん、そして深津さんが登場。深津さんは、オダギリさんが脚本・監督・編集・出演の4役を担った