【MLB】マリナーズ 1ー6 ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）【映像】劇的55号→大谷が見せた会心の「デコピンポーズ」ドジャースの大谷翔平投手はシーズン最終戦となったマリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席で今季55号を放つも3年連続の本塁打王獲得はならなかったが、ベンチでは“デコピンポーズ”を決め、会心の笑顔も見せた。日本時間28日、本塁打トップのシュワバーに2本差の状況で、大谷は試合を