J3降格圏脱出、J2残留を目指すカターレ富山はきのうホームで徳島と対戦しました。苦戦が続いています。きのうホームの県総合運動公園に徳島ヴォルティスを迎えたカターレ。前半に2点を奪われ追いかける後半。松岡のパスに深澤が左足で合わせてJリーグ初ゴール。1点差に詰め寄ります。しかし直後に追加点を許し1対3で敗れたカターレ。今シーズン、ホーム最多となる8484人の