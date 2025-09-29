きのう、県の総合防災訓練が行われました。南砺市では大規模な地震を想定し、孤立集落で住民がインターネット環境を復旧させる訓練などが行われました。この訓練は、マグニチュード7.0の地震が発生し、南砺市などで震度6強を観測した想定で行われました。平地区では孤立集落が発生したとして、自衛隊や県のヘリコプターに向かって、太陽光を反射させて救助を要請するシグナルミラーの使い方を確認しました