国連教育科学文化機関（ユネスコ）は9月27日、世界生物圏保護区ネットワークに新たに26カ所を認定したと発表しました。これにより、世界生物圏保護区ネットワークの登録総数は785カ所となりました。中国からは大青山生物圏保護区と周至生物圏保護区の2カ所が選ばれました。大青山生物圏保護区は、中国北部の内蒙古自治区にある陰山山脈の中部に位置し、総面積は約3900平方キロに及びます。陰山山脈の中でも生物多様性と生態系が最