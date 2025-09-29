秋の味覚といえば、さつまいも！ 今回は「セブン-イレブン」から発売されたばかりの「さつまいもスイーツ」の中から、フードライターの筆者が厳選した3品を食リポします。さつまいも好きさん、必見です。【画像】中の人に聞いた！2024年に売れた「セブンの人気スイーツ」1. 「もっちりホットク さつまいも」257.04円 最初に紹介するのは、「もっちりホットク さつまいも」257.04円（税込）です。韓国の屋台でも大人気の“ホットク