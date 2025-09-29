女子サッカー、SOMPO・WEリーグ。アルビレックス新潟レディースは9月27日、ホームで東京ベレーザと対戦。首位を相手に粘りを見せましたが1点が遠く、惜しくも敗戦です。今季初の連勝を目指す新潟。ホームに昨シーズンの王者、ベレーザを迎えます。前半29分、左サイドからゴールに迫ると、こぼれ球に川澄！キャプテン・川澄が攻撃をけん引します。しかし、その2分後。個人技