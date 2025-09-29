この週末も行楽地や商業施設は、多くの家族連れなどでにぎわいました。 長崎市ではグルメやスポーツを楽しんだり、クラシック音楽に触れたりするイベントが開かれました。 アミュプラザ長崎の「かもめ広場」で2日間にわたって開催された『軍艦島EXプレゼンツデジマルシェ』。 イベントには軍艦島をPRするオリジナルキャラクター “ガンショ―くん” も登場しました。 会場には、九州各地