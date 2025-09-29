玉村町役場 任期満了に伴う玉村町議会議員選挙は、３０日告示されます。 今回の玉村町議選は、定数１３に対し、現職１０人、新人７人のあわせて１７人が事前審査を受け、選挙戦となる見込みです。 投開票は来月５日で、２９日現在の選挙人名簿登録者数は、男女合わせて２万９３７１人です。