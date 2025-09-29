全国的に学校内での教員による盗撮などが相次ぐなか、県教育委員会は性暴力の防止に向けたリーフレットを作成しました。 これは２９日の県議会一般質問で、つる舞うの金沢充隆議員の質問に平田教育長が答えたものです。 県内ではことし７月、男性教員が女子生徒の着替えを盗撮した疑いで逮捕されました。答弁で平田教育長は文部科学省が７月、児童生徒への性暴力防止のため教師の服務規律を徹底するよう具体的な禁止事項を