若者に政治への関心をもってもらおうと、県議会議員と学生たちが意見交換しました。 「シチズンシップ・アカデミー」は、若者に政治への関心を高めてもらおうと県議会が２０１６年から行っているもので、県立女子大学や高崎経済大学など県内５つの大学から２１人の学生が参加しました。 学生たちは、傍聴席で一般質問の様子を見学したあと、４つの班に分かれ議員と意見交換を行いました。学生たちは、仕事で大切にしている