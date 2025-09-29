28日に長崎市のベネックス長崎ブリックホールで開かれたのは「たのシックフェスティバル」。 子どもたちに気軽にクラシック音楽を楽しんでもらおうと、14回目の開催です。 演奏を聴いて楽しむだけでなく、練習室やラウンジを会場にして、コンサートや楽器体験のワークショップなども行われました。 （ギターワークショップ 山口 修さん） 「最後の弦まできちんと弾きます」