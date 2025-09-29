◆九州六大学野球秋季リーグ戦優勝決定戦西南大21―2北九大（29日、オクゼン不動産ベースボールスタジアム）西南大の宮原哲部長が優勝決定戦の後、選手に胴上げされた。1996年に就任して約30年間野球部に携わってきたが、今年度限りで定年を迎えるため、野球部部長としては今季がラストシーズンだった。「最後に宮原部長を胴上げしようというのがチームの目標でした。胴上げできて良かった」と東和樹監督は明かす。就任当