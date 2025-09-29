普段の華やかな姿からほど遠く…女優の長澤まさみ(38)がまさかの衝撃的な姿に…。?激変?ショットに注目が集まっている。10月17日公開予定の映画「おーい、応為」の公式Ｘが長澤の雰囲気がガラリと変わった姿を披露。長澤は同映画に、俳優の永瀬正敏(59)＝宮崎県出身＝演じる江戸時代後期の浮世絵師・葛飾北斎の娘、葛飾応為役で出演する。SNS上では「え？長澤まさみが応為は美人過ぎんか、、」「応為を演じる映画のビジュ