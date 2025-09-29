JR東海や警察によりますと、9月29日午後5時5分ごろ、静岡県三島市加茂川町で中型貨物車に載せていたショベルカーが線路の高架をくぐる際、上の部分が接触し、その後、貨物車から落下しました。 高架の点検のため、JR東海道線の熱海から三島の上下で運転を見合わせていましたが、点検を行い安全が確認されたため、午後7時3分、運転を再開しました。