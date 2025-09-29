カルロ・アンチェロッティ監督が９月中旬、「セレソンは2022年ワールドカップ（W杯）準々決の勝クロアチア戦で延長、PK戦の末に敗れた。我々は来年のW杯に向けて、PK戦専用のゴールキーパーを用意することを検討している」と語った。その候補として現代表では控えのウーゴ・ソウザ（コリンチャンス／26歳）を挙げ、「彼は長身でPKに非常に強い。今後の強化試合で起用し、チームにも馴染ませるつもりだ」と説明している。ソウ