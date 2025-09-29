29日、山陽道に設置を目指す「高陽スマートインターチェンジ」の事業化に向け、地元関係者らに計画案が示されました。 広島市は山陽道「広島東インターチェンジ」と「広島インターチェンジ」の間に「高陽スマートインターチェンジ」の設置を目指しています。 非公開で行われた、協議会では市から地元関係者らに構造や設置にかかる事業費などをまとめた計画案が示され承諾されたということで