29日、11月の任期満了に伴う呉市長選で、元衆議院議員の三谷光男さんが立候補を取りやめました。 元衆議院議員の三谷光男さんは、１１月の呉市長選に、人口減少対策や市民税の軽減などを掲げ、今年７月に立候補を表明していました。 今後は、呉市長選に立候補している元国会議員秘書の能勢泰人さんと政策をすりあわせ、支援するということです。 【三谷光男さん】 「呉市長選挙への立候補を取りやめることにしました。今後は立