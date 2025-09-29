2022年、静岡県焼津市の市立中学校に通っていた当時3年生の女子生徒が自殺したのは、いじめに学校側が適切な対応を怠ったことが原因として、両親が2025年9月29日、損害賠償を求めて提訴しました。焼津市の第三者委員会は「いじめがあった」と認定しています。 【写真を見る】「学校には不信感しかない」中3女子いじめ自殺で両親が焼津市を提訴 第三者委は「いじめ認定」も報告書は非公表=静岡 ＜遺族＞ 「学校、市教委には不信