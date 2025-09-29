29日、広島市南区の店舗兼住宅で、女性２人が死亡しているのが見つかりました。 警察は自殺と他殺の両方を視野に捜査を進めています。 警察によりますと、29日午前１０時すぎ、広島市南区の店舗兼住宅で「人が死んでいる」と付近の住民から１１０番通報があったということです。 警察が駆け付けたところ、５０代の女性と７０代の女性の遺体が見つかりました。 ５０代の女性は１階の店舗で首を吊った状態で、７０代の女性は２階