福山市内の医療機関で、ノロウイルスによる集団食中毒が発生しました。 福山市によりますと、２３日に福山市内の医療機関の給食を食べた入院患者や職員８人のうち５０代～９０代の女性５人が下痢やおう吐などの症状を訴えているということです。 福山市保健所は、調理をしたスタッフの便からノロウイルスが検出されたことから、集団食中毒と判断し、２９日から施設に対し 営業禁止を命令しました。 保健所は、調理や食事