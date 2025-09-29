自民党総裁選は告示から1週間が経ち後半戦に突入しました。静岡県内議員もそれぞれの活動を活発化させる中、投票権を持つ党員からは「政策の違いが見えづらい」と戸惑いの声も上がっています。 【写真を見る】「政策の違いが見えづらい」自民党総裁選が後半戦突入 戸惑う党員 静岡県内議員は支持固めに奔走=静岡 2025年9月28日、静岡県沼津市の演説会に現れたのは自民党総裁選2度目の挑戦となる小林鷹之議員です。 ＜自民党 小