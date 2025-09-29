千葉・鎌ケ谷市で29日、送迎中の幼稚園バスが住宅に突っ込む事故があり、運転手が死亡した。一体何があったのか。対向車線側に徐々にはみ出し車線越え…住宅フェンスに千葉・鎌ケ谷市の住宅に突っ込んだのは、当時送迎中の幼稚園バスだ。車両前方タイヤ部分が大破しているのが確認できる。29日午前9時前、鎌ケ谷市の路上で「幼稚園の送迎バスが家に突っ込んだ」と目撃者の女性から通報があった。近隣住民は当時の状況を「ドスンと