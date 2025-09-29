ミャンマーを拠点にした国際的な特殊詐欺事件を巡り、現地でかけ子をしたとされる少年（16）を詐欺グループに紹介したとして、愛知県警は29日、職業安定法違反（有害業務目的紹介）の疑いで福岡県八女市、無職松本枝実子容疑者（35）を逮捕。認否を明らかにしていない。逮捕容疑は、海外で特殊詐欺に従事する氏名不詳者らと共謀し、昨年11〜12月、少年の顔写真などを詐欺グループに提供し、少年を中部空港（愛知県常滑市）から