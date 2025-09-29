中国で、川の水面からの高さが「世界一」という橋が開通しました。28日、中国南部の貴州省で「花江峡谷大橋」が開通しました。中国メディアによると、全長2890メートルのこの橋は、谷底を流れる川の水面から橋までの高さが625メートルで「世界一の高さ」があり、山間部に造られた橋としては「世界一の規模」だということです。現地では台風並みの強風が吹くこともある過酷な環境の中、中国独自の衛星測位システム「北斗」などの先