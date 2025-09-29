9月29日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と自民党の総裁選について意見を交わした。 新たな連立時代へ突入か？ 寺島アナ「自民党総裁選挙をめぐり、読売新聞は国会議員の支持動向を調査しました。自民党の支持層を対象と