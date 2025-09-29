群馬県前橋市の小川晶市長がラブホテルで密会していた問題で、市議会は２９日、各会派が市長への質問や意見をまとめた書面を提出した。報道を受けて小川氏は会見を開き「誤解を招く軽率な行動だったと深く反省しています」と認めながら男性職員との男女関係については否定した。２６日には非公開の会合で議員に対し説明を行ったが、議員からは説明不足を指摘する声が上がっていた。この日、市議会の各会派が市長への質問や意