秋田朝日放送 地方創生にかかわる地域の取り組みを議論するフォーラムが開かれ、北海道・東北各県の関係者らが好事例を題材に意見交換しました。 「地方創生２・０対話フォーラム」は北海道・東北ブロックでの開催を皮切りに、全国５ブロックで開催されます。伊東良孝地方創生担当大臣は「１１年前に地方創生担当大臣を設置して以来、様々な事例が生まれたものの人口減少や東京一極集中の流れを変えるまでには