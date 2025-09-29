佐賀県警の科学捜査研究所の元男性職員が、およそ7年半にわたってDNA型鑑定の結果をねつ造していた問題を受け、鹿児島県弁護士会は29日、不正行為を非難する会長声明を出しました。 DNA型鑑定は、事件や事故で被害者や容疑者を特定するために行われるもので、裁判では有罪か無罪かの判断に影響する極めて重要な証拠になります。 佐賀県警ではおよそ7年半にわたって、実際に行っていない鑑定をねつ造したり、数値を改ざんしたりし