3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。この記事では、9月22日（月）放送の模様をお届けします。 Mrs. GREEN APPLE大森元貴――この日は、前回の放送で誕生日の大森に代わり、若井と藤澤の2人がそれぞれに分かれて“番組進行役”をつとめた件について触れました。大森