月例経済報告（９月）「緩やかに回復している」基調判断を維持 基調判断「米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられるものの、緩やかに回復している」（維持） 個人消費「持ち直しの動きがみられる」（１年１カ月ぶり上方修正） 設備投資「緩やかに持ち直している」（１年６カ月ぶり上方修正） 輸出「おおむね横ばいとなっている」（維持）