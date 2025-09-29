認知症のお年寄りが行方不明になったらどのように捜索するか。9月27日、見附市で訓練が行われました。対応にはいくつもポイントがあるようです。「はて、俺、どこ行くんだったんらかな？デイサービスだか畑だかそれとも別の家だったかね」見附市の葛巻地区。行方が分からなくなった認知症のお年寄りをどのように捜すか…寸劇で学びます。見附市では安心して暮らせるまちづくりを目指し、こうした取り組みを毎年、続けてきま