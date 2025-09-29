◇パ・リーグオリックス―楽天（2025年9月29日京セラD大阪）オリックスの福永がプロ4年目でうれしい初本塁打を放った。1―0の2回1死一塁。1―2と追い込まれるも、ハワードのカットボールに体勢を崩されつつ左翼席へ運んだ。「うまいことバットに乗ってくれました。練習してきたことが出せてよかったです！」「9番捕手」で9月3日のソフトバンク戦以来、久々のスタメン出場。27日の試合で右足かかとに死球を受けた森がベ