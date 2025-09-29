政府は29日、子どもや若者の安全なインターネット利用に向けた対策の工程表を発表した。生成人工知能（AI）を使ってポルノ画像を偽造する「性的ディープフェイク」の被害が交流サイト（SNS）などで広がっているとして、実態を把握した上で対策を強化する。2026年度中に具体策を検討してまとめる。こども家庭庁と警察庁が被害実態を調査。内閣府が司令塔となって26年夏ごろに対策の中間取りまとめを行う。サイト管理者への削除