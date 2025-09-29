フィギュアスケートの紀平梨花（23、トヨタ自動車）が29日、自身のインスタグラムでアイスダンスへの転向を発表。パートナーの西山真瑚（しんご・23、オリエンタルバイオ）とともにオンライン会見を開き、チームを結成した経緯や今後について思いを語った。【写真を見る】紀平梨花がアイスダンスに転向「一日一日進歩している！」“りかしん”カップル誕生パートナー西山も紀平を絶賛突然の発表となったアイスダンスへの挑戦。