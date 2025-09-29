高岡市の新しい副市長に、県の生活環境文化部長を務める竹内延和さんの就任が決まりました。きょう最終日を迎えた高岡市議会の本会議で、出町市長は空席となっている副市長について、県の生活環境文化部長、竹内延和さんの選任を求める人事案を提出しました。そして採決の結果、異議はなく可決されました。竹内さんは射水市在住の61歳で、地方創生局長などを経て、去年3月に退職し、現在は任期付きで県生活環境文化部長を務めてい