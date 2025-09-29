バスケットボールのB3リーグが9月27日に開幕。新潟アルビレックスBBはアウェーで香川と対戦しました。リーグ再編前、最後のシーズン。アルビBBの開幕戦は昨季、レギュラーシーズン3位の香川が相手です。先制点はムトンボの豪快なダンクシュート！新加入のフェルプスはあいさつ代わりのスリーポイント！さらに、ベテランの五十嵐圭も続いた！第1、第2クォーター