タレントの神田うのが２６日、フジテレビ系「ウワサのお客さま」に登場。高級ブランドバッグや高級腕時計を買い取り店に持ち込み査定を受けたが、あのベビーシッター窃盗事件で一度盗まれた高級バッグも査定された。うのは、高級ブランドバッグ、宝石、腕時計などを複数持ち込み。有名買い取り店で査定を受けた。その中の１つがエルメスのケリーバッグ。高級の代名詞・クロコダイルで２３歳だった時に２００万円で購入したと