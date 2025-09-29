高校バスケットボール。国内の高校年代最高峰のU18日清食品トップリーグ。帝京長岡が全国の強豪に挑みました。インターハイなど大会での実績によって選ばれた全国の8チームによるU18日清食品トップリーグ。白いユニフォームの帝京長岡はことしのインターハイ王者・鳥取城北高校と対戦しました。■第1Q・第2Q帝京長岡は、田巻の3ポイントシュートや留学生・モモドゥの高さを生かし