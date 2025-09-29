子育てへの理解を深めてもらおうという取り組みです。山口県防府市の高校で、生徒が赤ちゃんとふれあいました。（生徒）「ありがとう！くれるの～？ありがとう！」防府西高校では子どもの発育などを学ぶ「保育実践」の授業を選択している生徒を対象に、赤ちゃんとふれあう機会を設けています。高校にやってきたのは市内に住む生後5か月から2歳8か月までの12人の赤ちゃん。参加した生徒は、赤ちゃんと一緒におもちゃで遊んだ