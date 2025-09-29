水戸ホーリーホックは29日、交通事故の発生を報告した。クラブによると、事故が起きたのは27日の午後7時10分頃。DF沖田空が茨城県水戸市河和田1丁目の飲食店の駐車場内にて、駐車をする際に、後続車両と接触してしまったという。事故発生後は、直ちに警察へ届け出、事故処理が行われている。なお、相手や沖田本人にもこの事故による怪我はないようだ。クラブは同件を受けて「今後、クラブとして交通事故再発防止のため、引